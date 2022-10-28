28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 28 Ekim otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımada son durum!

28 Ekim otobüsler, metro ve Marmaray ile toplu taşıma araçları ücretsiz mi, sorusu vatandaşlar merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan açıklamanın detayları internette araştırılıyor. 29 Ekim Cumartesi günü birçok kişi toplu taşıma araçlarını kullanacak. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi.”

Bilgilendirmede bugüne ilişkin bir ayrıntının bulunmaması nedeniyle Cuma günü toplu ulaşımın ücretli olacak.

29 EKİM İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İşte konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama:

"Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10’da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi’ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

Öte yandan 26 Ekim 2022 tarihli 6296 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 00.00’dan 24.00’a kadar İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

29 EKİM'DE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

