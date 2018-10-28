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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Bursa'da mehteran takımı eşliğinde fener alayı düzenlendi - Bilecik'te de 500 lise öğrencisi Türkiye koreografisi oluşturdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bursa ve Bilecik'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Siteler bölgesinden başlayan etkinlik öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Tarihi Mehteran Takımı eşliğinde fener alayına geçildi. Renkli görüntülere sahne olan fener alayı Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, 95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’in coşkusunu bugün millet olarak aynı şekilde yaşadıklarını söyledi.

Şehitlerin emanet ettiği Cumhuriyet'i daha güçlü, daha coşkulu şekilde yarınlara taşıdıklarını belirterek, "Güçlü Cumhuriyet Güçlü Türkiye anlayışıyla millet olarak birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürüyoruz." dedi.

Kaymakam Yalçın Yılmaz da bu ülkenin şehitlerden kendilerine emanet olduğunu anlatarak, bugünkü bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür etti.

Fener alayına, Garnizon Komutanı Ömer Birinci, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Ali Kanber, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki kutlamalarda ise 500 lise öğrencisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye koreografisi oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, daha önceden Türkiye haritası çizimiyle hazırlanan bölgede yerlerini aldı.

Ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını açan öğrencileri vatandaşlar uzun süre alkışladı.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilecik fener alayı Orhangazi

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