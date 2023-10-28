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Türk Donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor! TCG İstanbul sürprizi... Dikkat çeken 19.23 detayı

28.10.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanacak. Ankara ve İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli programlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını paylaşacak. Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirecek. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlayacak kortejde, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da yer alması planlanıyor.

Türk Donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor! TCG İstanbul sürprizi... Dikkat çeken 19.23 detayı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Dev Eser Yağlı Boya Resim Sergisi"ni ziyaret edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

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BİRİNCİ MECLİS'TEKİ KUTLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki etkinliklere katılacak.

Ankara seğmenleri gösterisiyle saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'teki TBMM Genel Kurul konuşması seslendirilecek. Burada konuklara hitap edecek Kurtulmuş, ardından özel defteri imzalayacak.

GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda geçit töreni de düzenlenecek. Tören öncesinde Mehteran Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu tarafından, Yüzüncü Yıl Marşı ve İstiklal Marşı'nın icrası ile çeşitli marşlardan oluşan mini konser, saat 14.00'te TBMM Binası ön bahçede gerçekleştirilecek.

Konserin ardından saat 14.30'da "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Geçit Töreni", TBMM'den önünden başlayacak.

16 Türk devleti bayrağı taşıyan bölüğün de yer alacağı kortej yürüyüşü, Atatürk Bulvarı'nı takiben II. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

SOLOTÜRK'TEN ANITKABİR ÜZERİNDE GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Devlet Tiyatroları da Cumhuriyet'in 100. yaşını, "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunuyla kutlayacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen döneminin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyununun prömiyeri, 29 Ekim saat 20.00'de yapılacak.

CSO Ada'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe imza atan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim saat 19.00'da Ankara'daki 2. Meclis binasında "100. Yıl Konseri" verecek, saat 20.23'te 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek.

İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALARIN ADRESİ İSTANBUL BOĞAZI

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarının diğer önemli noktası ise İstanbul olacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle sunulacak.

Bunun yanı sıra Üsküdar, Taksim, Bakırköy gibi meydanlarda ve Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler düzenlenecek.

İstanbul Boğazı'nda saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak.

ERDOĞAN SAAT 19.23'TE 100. YIL MESAJINI PAYLAŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak.

Etkinlikler kapsamında 19.50'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

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TÜRK DONANMASI TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinde gerçekleştireceği en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet

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