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29 gün sonra gelen mucizenin adı: Şila... Enkaz altında doğum yaptı

08.03.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şila' adlı 2,5 yaşındaki doberman cinsi köpek, Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın bodrumunda mahsur kaldı, enkaz altındayken de doğum yaptı. 29 gün sonra gelen mucizede Şila, üç yavrusuyla birlikte sağ kurtarıldı. Şila'nın sahibi Kadir Keyifli, "Bir mucize oldu. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Şila benim için bir umut kaynağı oldu" diye konuştu.

29 gün sonra gelen mucizenin adı: Şila... Enkaz altında doğum yaptı

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’nde eczane teknisyeni Kadir Keyifli ve ailesinin yaşadığı 7 katlı Doğan Apartmanı 6 Şubat’ta depremde yıkıldı. 6’ncı katta oturan Keyifli ve ailesi enkazdan sağ kurtarıldı. Ancak Keyifli’nin apartmanın bodrumunda beslediği 2,5 yaşındaki doberman cinsi dişi köpeği 'Şila' enkaz altında kaldı. Keyifli, hamile köpeğinin kurtarılması için gelen ekiplerden yardım istese de çalışmalar sonuçsuz kaldı.

29 GÜN SONRA GELEN MUCİZE

6 Mart günü enkaz başında bekleyen Kadir Keyifli, bölgeye yardım için gelen Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ekiplerini gördü. Keyifli’nin yardım istediğini geri çevirmeyen ekipten iki kişi, uzun süren çabanın ardından enkazın arasındaki boşluklardan Şila’nın mahsur kaldığı bölüme ulaştı.

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Ekipler, Şila’ya ulaştığında doğum yaptığını ve yanında 3 yavrusunun olduğunu gördü. Şila ve yavruları enkazdan sağ olarak kurtarıldı. MEYAKO ekipleri tarafından Adana’ya getirilen Şila ve yavruları, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

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ŞİLA BENİM İÇİN UMUT KAYNAĞI

Köpeklerinin tedavisi için ekiplerle Adana’ya gelen Kadir Keyifli, depremde büyük acılar yaşadığını, komşuları olan 5 aileyi kaybettiklerini dile getirdi. Her şeye rağmen Şila’dan umudunu hiç kesmediğini belirten Keyifli, "Günlerce köpeğimi kurtarmaya çalıştık. Kimse oraya girmeye cesaret edemedi. Sonunda MEYAKO personeli cesaret edip bize yavrumuzu bağışladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum.

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Şila, çok zayıflamış. Normalde iki kişi kaldıramıyorduk, şimdi tek başıma kaldırabiliyorum. Ama düzelecek. Bir mucize oldu. 29 gün sonra kurtuldu.

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Yakınında mama torbası vardı. Azar azar yiyebilmiş. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu.

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Elim, ayağım çözülmüş gibi hissediyorum. Şila benim için bir umut kaynağı oldu” diye konuştu.

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Köpeklerin tedavisini üstlenen veteriner hekim Koray Kürklü ise Şila’nın vücudunda çok sıvı kaybı olduğunu, iç organlarının zarar gördüğünü, onun ve yavrularının iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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(DHA)

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