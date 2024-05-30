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  4. 29 kişinin öldüğü Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

29 kişinin öldüğü Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

30.05.2024 14:17
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Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

29 kişinin öldüğü Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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9 SANIĞA 22.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş facia
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