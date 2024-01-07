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29 yıldır "En çok arananlar" listesinin tepesinde! Hamas'ın 'gölge' lideri Muhammed Deif böyle görüntülendi!

07.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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İsrail'in 1995 yılından beri "en çok arananlar" listesinin tepesinde yer alan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "gölge lideri" Muhammed Deif'in yeni görüntüleri yayınlandı. İsrail'in Deif'i yakalamak için defalarca kez özel operasyon düzenlediği biliniyor.

29 yıldır "En çok arananlar" listesinin tepesinde! Hamas'ın 'gölge' lideri Muhammed Deif böyle görüntülendi!

7 Ekim tarihinde Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun da mimarlarından olduğu bilinen Muhammed Deif'in ilk net fotoğrafı yayınlandı. İsrail'in kabusu Deif'in fotoğrafına 70 milyon dijital dosyanın içinden ulaşıldığı ifade edildi.

Q1

'HAYALET' ORTAYA ÇIKTI

Aksa Tufanı operasyonunun başladığı sırada bir ses kaydı ortaya çıkan Deif kayıtta, "Halkımıza karşı ABD ve batı ülkelerinin devam ettirdiği suçlara son vermeye karar verdik. Düşman artık hesap vermeden eğlenemeyeceğini anlayacak" dediği duyulmuştu.

Fotoğraflarda hakkında çok az şey bilinen ve lakabı 'hayalet'e çıkan Deif'in bir etkinlikte olduğu düşünülüyor. Fotoğrafların birinde elinde bir deste ABD doları tutan Deif'in yanında başka bir adam da yer alıyor.

Deif'in saatine baktığı ve elinde plastik bir bardak tuttuğu da görülüyor. Hakkında birçok iddia ortaya atılan ve İsrail'in geçmişteki saldırılarından son anda kurtulduğu ve bir gözünün görmediği ve tekerlekli sandalye kullandığı iddia edilen Deif'in fotoğraflarda gözü açıkça görülürken adamların arkasında ise iki çift ayakkabı yer alıyor.

Q2

HER GECEYİ FARKLI EVDE GEÇİREN 'MİSAFİR'

İsrail'in Gazze'ye yıllar önce düzenlediği bir saldırıda kolu ve bacağını kaybeden Deif'in hakkında Mossad dahil kimse tam olarak kim olduğunu bilmiyor. Onu 1980'li yıllarda tanıyanlar o zaman bile Deyf ismiyle anıldığını söylerken, bazıları da doğum ismiyle tanıdıklarını söylüyor. Gazze'nin 'Hayaleti' olarak anılan Deyf'in şimdiye kadar basına sızan sadece bir fotoğrafı var. Deyf'in lakabının "Misafir" olmasının nedeni ise İsrail istihbaratı tarafından tespit edilmemek için her geceyi Gazze'de farklı bir evde geçirmesi olduğu söyleniyor.

2018 YILINA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Yedioth Ahronot'un internet sitesinde, bu fotoğrafın 2018'de çekildiği öne sürüldü. Öte yandan Maariv isimli medya kuruluşu da İsrail ordusunun Deif'in hiçbir desteğe ihtiyaç olmadan sadece hafifçe topallayarak yürüdüğüne dair kanıtların bulunduğunu iddia etti.

Q3

7 SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULDU

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırının mimarı olduğu tahmin edilen Deif'in hayatı boyunca en az 7 suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi. 2014 yılında kendisine düzenlenen suikast girişiminden son anda kurtulan Deif'in o saldırıda eşi, henüz bebek olan oğlu ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Deif'in 2021, 2001, 2002, 2003 ve 2006'da da suikast girişimlerine uğradığını aktaran İsrail medyası Deif'in 2006'da bacaklarını kaybettiğini öne sürdü.

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