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3 araç birbirine girdi! 3 kişi hayatını kaybetti

12.04.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle jandarma bölgede başka kazaların önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı.

3 araç birbirine girdi! 3 kişi hayatını kaybetti

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki minibüsle çarpıştı, ardından tırın dorsesi de otobüse çarptı.

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Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, tır sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van

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