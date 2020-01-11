HABER
  4. 3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Uşak'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın (41), ormanlık alana gömülü halde cesedi bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından olayla ilgili Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özkaya yaklaşık 3 ay önce ortadan kayboldu. Meraklanan yakınları Özkaya için polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan polis ekipleri, bu zamana kadar herhangi bir ize ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından Özkaya'nın ormanlık alanda cesedinin gömülü olduğu ihbar edildi.

Cesedin merkeze bağlı Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, gömülü olduğunun söylenmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gidip araştırma yaptı. Çalışmada, kısa sürede Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özkaya'nın ölümü araştırılıyor.

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi. Ayrıca ekipler, Özkaya'ya ait olduğunu belirledikleri otomobilin de sanayi sitesinde parçalanmak için depoda bekletildiğini tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Özkaya'nın, yumurta üreticiliği yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kızının olduğu öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (3)Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (3)
Silvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiasıSilvan Tarım Kredi Kooperatifinde usulsüzlük iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uşak Kayıp cinayet

En Çok Okunan Haberler

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin 'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var

'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı! Çarpıcı Libya iddiası!

AB'den Erdoğan görüşmesinin ardından dikkat çeken Türkiye açıklaması!

AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü 

Deprem sonrası sokağa döküldüler!

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!

İran'dan Yunanistan'a Kasım Süleyamani tepkisi! Nota verdiler!

İran'dan Yunanistan'a 'Süleymani' notası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.