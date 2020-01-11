3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özkaya yaklaşık 3 ay önce ortadan kayboldu. Meraklanan yakınları Özkaya için polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan polis ekipleri, bu zamana kadar herhangi bir ize ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından Özkaya'nın ormanlık alanda cesedinin gömülü olduğu ihbar edildi.

Cesedin merkeze bağlı Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, gömülü olduğunun söylenmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gidip araştırma yaptı. Çalışmada, kısa sürede Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özkaya'nın ölümü araştırılıyor.

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi. Ayrıca ekipler, Özkaya'ya ait olduğunu belirledikleri otomobilin de sanayi sitesinde parçalanmak için depoda bekletildiğini tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Özkaya'nın, yumurta üreticiliği yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kızının olduğu öğrenildi.

(DHA)

