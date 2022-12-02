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  4. 3 çocuk babasının kahreden sonu! Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış...

3 çocuk babasının kahreden sonu! Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış...

02.12.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Afyonkarahisar'da yaşandı. 2 kızın çalıştığı yere gelip yardım istemesi üzerine 2 şahısla tartışan Engin Taş, kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı. Taş, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

3 çocuk babasının kahreden sonu! Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış...

Afyonkarahisar'da, Engin Taş'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen S.Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı. İki şüphelinin polis merkezindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

cc

KIZLARA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Engin Taş'ın çalıştığı fırına gelen 2 kızın, 2 erkeğin kendilerini takip ettiğini söylediği ve yardım istediği iddia edildi. Kızların yardım talebi üzerine Engin Taş'ın S.Ç. ve V.Ç.'yi uyardığı, daha sonra çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandığı öne sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. (DHA)

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