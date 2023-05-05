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  4. 3 dakikada 5 bin TL kazandı! 'Kimseye kaptırmak istemem'

3 dakikada 5 bin TL kazandı! 'Kimseye kaptırmak istemem'

05.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 24. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yarışmasında bir kişi, 3 dakikada 260 gram acı biberi yiyerek 5 bin TL kazandı. Yarışmanın birincisi, "Kumluca’da düzenlenecek olan tüm acı biber yeme yarışmalarına imkanım olduğu sürece katılırım. Katıldığım takdirde de 1'inciliği kimseye kaptırmak istemem." şeklinde konuştu.

3 dakikada 5 bin TL kazandı! 'Kimseye kaptırmak istemem'

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya 15 yarışmacı katıldı. Tartılan biberleri alan yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yarışma standına çıktı. Yarışmacılar, verilen 3 dakikalık süre içinde en çok acı biberi yemek için mücadele etti. Yarışma sonunda 260 gram acı biberi yiyen Yetkin Tuncer, yarışmanın 1'incisi oldu. 242 gram ile Semih Akın ikinci, 228 gram ile Hüseyin Yılmaz ise üçüncü oldu. Yarışmacılardan Sevda Güngör ve Elif Kolukısa’ya da jüri özel hediyesi verildi.

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YARIŞMANIN BİRİNCİSİNE 5 BİN TL

Yarışmanın 1'incisi Yetkin Tuncer’e 5 bin, ikincisi Semih Akın’a 3 bin ve üçüncüsü Hüseyin Yılmaz’a da 2 bin TL ödül verildi. Ayrıca tüm yarışmacılara Kumluca Belediyesi tarafından 500 TL verildi. Eğlence ve show hedefli yarışmaya katlan Cahit Karataş ve Mehmet Karaya’nın hareketleri de yarışmaya renk kattı.

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"SENEYE BİR DAHA DENEYECEĞİZ İNŞALLAH"

Elif Kolukısa ise, “Önceden acı yiyordum. Antepli olduğum için acı yemeye alışkanım. Benim için zor olmadı. 1'incilik bekliyordum ama kısmet değilmiş” dedi. Sevda Güngör, “Acıyı severim. Zor olmadı, kolaydı. İkinci olmayı bekliyordum. Seneye bir daha deneyeceğiz inşallah” diye konuştu.

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"KATILDIĞIM TAKDİRDE BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMAK İSTEMEM"

Yarışmanın 1'incisi Yetkin Tuncer de şu sözlere yer verdi:

“Yarışmaya kendime güvenerek girdim. 'Boşa yarışmayın arkadaşlar' dedim. İyi oldu. Güzeldi. Benim kadar yiyen olmaması beni onurlandırıyor. Kumluca’da düzenlenecek olan tüm acı biber yeme yarışmalarına imkanım olduğu sürece katılırım. Katıldığım takdirde de 1'inciliği kimseye kaptırmak istemem.”

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Yarışmanın ikincisi Semih Akın da, “Zor oldu. İlk zamanlar bir şey hissetmiyorsunuz ama sonradan acıyı hissetmeye başlıyorsun” şeklinde konuştu. (İHA)

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antalya Kumluca Acı biber yarışma

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