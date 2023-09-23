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  4. 3. Dünya Savaşı'na doğru... Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına Batı'dan flaş hamle: ABD, Güney Kore, Japonya Bloğu mu doğuyor?

3. Dünya Savaşı'na doğru... Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına Batı'dan flaş hamle: ABD, Güney Kore, Japonya Bloğu mu doğuyor?

23.09.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan silah anlaşmasının küresel siyasete etkileri devam ediyor. Batı, bu yakınlaşmadan oldukça huzursuz. ABD, Japonya ve Güney Kore bu konu hakkında birlikte hareket etmeye devam ediyor. Son olarak Batı cephesinden Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah anlaşmasına karşı sert önlem alınacağı açıklandı.

3. Dünya Savaşı'na doğru... Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına Batı'dan flaş hamle: ABD, Güney Kore, Japonya Bloğu mu doğuyor?

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Park Jin'in dün New York'ta Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiğini açıkladı. ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya ile Kuzey Kore arasında olası bir silah anlaşmasına karşı sert önlemler almaya karar verdiklerini bildirdi.

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GÜNDEM KIM'İN PUTİN'İ ZİYARETİ

Bakanlar, görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesini ele aldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin derin endişelerini dile getiren bakanlar, iki ülkenin olası bir silah anlaşmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlar, Moskova ile Pyongyang arasında olası bir silah anlaşmasına karşı sert önlemler almaya karar verdiklerini bildirerek, 3 bakan BMGK kararlarını ihlal ederek bölgesel güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı kararlı biçimde mücadele etmek için küresel toplumla işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

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KIM İLE PUTİN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kim, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

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Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti. (AA)

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