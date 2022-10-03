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  4. 3 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den flaş uyarı 3 gün sürecek: 3 Ekim 2022 hava durumu!

3 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den flaş uyarı 3 gün sürecek: 3 Ekim 2022 hava durumu!

03.10.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ekim hava nasıl olacak, sorusu hava durumu tahmin raporunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılması ile yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı aktarılırken Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Peki, 3 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte 3 Ekim hava durumu...

3 Ekim hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den flaş uyarı 3 gün sürecek: 3 Ekim 2022 hava durumu!

3 Ekim hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumu tahmin raporu 81 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, 3 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte 3 Ekim hava durumu...

Hava durumu

3 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' VE 'KUVVETLİ RÜZGAR' UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

hava

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İS

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3 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Yozgat'ın doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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hava durumu İstanbul son dakika meteoroloji genel müdürlüğü
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