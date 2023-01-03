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3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu! İşte sosyal medyada verdiği o ilan…

03.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Necati Akpınar’ın işlediği cinayetleri konuşmaya devam ederken tüyler ürperten olayın detayları da ortaya çıktı. Cinayetleri, katlettiği ikinci eşinden olan kızı itiraf ederken Akpınar'ın 1984'te öldürdüğü ilk eşi Emine Akpınar'dan olan oğlu Ramazan A. da ilk kez konuştu. Ramazan A.’nın açıklamasında babasını reddettiğini belirterek ‘Ben öksüz, yetim bir çocuğum’ ifadelerini kullandı. Öte yandan Akpınar’ın sosyal medyada verdiği iş ilanı da dikkat çekti.

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu! İşte sosyal medyada verdiği o ilan…

Evlendiği 3 kadını da canice öldüren Necati Akpınar olayı ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Saruhan ilçesinde daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşi Mutlu Menekşe'yi de boğarak öldürmüştü. Necati Akpınar'ın son işlediği cinayete ilişkin detaylarına ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşeti, katlettiği ikinci eşinden olan kızı itiraf ederken Akpınar'ın 1984'te öldürdüğü ilk eşi Emine Akpınar'dan olan oğlu Ramazan A. da ilk kez konuştu.

‘BENİM DE CESARETİM VAR DERSEN BEN BURADAYIM’

İki yıl önce, Kovid önlemleri kapsamında cezaevinden çıkan Akpınar, Manisa'nın Saruhan ilçesinde üzüm bağları için çit betonu üretmeye başladı.

Sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterdiği video ve fotoğraflarında "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" şeklinde mesajlar paylaştı.

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İŞE ALDIKLARININ ÇOĞUNA TACİZDE BULUNDU

Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren Akpınar, başvuran ya da işe aldıklarının çoğuna tacizde bulundu. Tacize uğrayanlar ise korkudan polise gidemedi. Akpınar, sosyal medyadan tanıştığı Afyonkarahisar'da yaşayan Mutlu Menekşe (48) ile de bir ay önce dini nikâhla evlenerek birlikte yaşamaya başladı.

KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT EDİP CESEDİ TAŞITTI

Eşi sürekli sosyal medyada olan Mutlu Menekşe, ayrılıp evine dönmek istedi. Bu duruma sinirlenen Akpınar, kadını boğarak öldürdü, cesedi tek başına taşıyamayacağı için de öldürdüğü ikinci eşi Fatma Akpınar'dan olan kızı A.S.'yi arayıp hasta olduğunu söyledi.

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Eve gelen kızına yaşananları anlatan Akpınar, A.S.'yi ölümle tehdit ederek yardım etmesini istedi. Cesedi seyyar bağ direği aracına koyup metruk bir eve götüren Akpınar ve A.S. üzerini toprakla örttü. Ardından evine dönen A.S., birkaç saat sonra karakola giderek yaşananları itiraf etti.

‘O BENİM BABAM DEĞİL, BEN ÖKSÜZ VE YETİM BİR ÇOCUĞUM’

Sabah gazetesinin haberine göre; Akpınar'ın 1984'te öldürdüğü ilk eşi Emine Akpınar'dan olan oğlu Ramazan A. konuştu. Ramazan A., "Annemi ben çok küçükken öldürmüş. 3. eşini öldürdüğünü haberlerden öğrendim. Necati Akpınar benim babam değil. Ben öksüz, yetim bir çocuğum" dedi.

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Necati Akpınar'ın, ilk eşi Emine Akpınar'ı 1984'te bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da 2003'te ütüyle yaktıktan sonra, tedavi için gittiği hastanede yine bıçaklayarak öldürdü.

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'BIRAKIN BİR KEZ SARILAYIM'

Mutlu Menekşe memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Menekşe'nin kızı Gaye Y.'nin "Bırakın bir kez (tabutuna) sarılayım" diye ağıt yakması yürekleri sızlattı.

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