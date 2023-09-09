3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım” dedi... Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere’de yaşayan 62 yaşındaki Dennis Blackman isimli bir adam 50’li yaşlarında girdiğinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. 54 yaşında felç geçiren Blackman, 58 yaşında kalça protezi ameliyatı geçirdi ve aşırı yorgunluk, soğuk eller ve kas zayıflığı yaşamaya başladı. 2022 yılında semptomların kötüleşmesi üzerine doktora giden Blackman’a yapılan testlerin sonucunda AML (akut miyeloid lösemi) teşhisi konuldu.

BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI

Yaşaması için doktorların kendisine 3 haftalık süre verdiğini ifade eden Blackman, doktorun kendisine “Önünüzde 3 hafta kaldı ve eve gidip bunu ailenize söylemenizi ve her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok zamanınız kalmadı” dediği anlattı.

İlk teşhisin ardından sert bir tedavi dönemine başlayan Blackman, “Çok karanlık günler geçirdik ve çocuklarımın gözlerine her baktığımda gözyaşlarına boğuldum. Hepimiz için çok duygusal bir dönemdi. Kemoterapinin işe yaramadığını söylediklerinde kendi cenazemi planlamaya karar verdim. Okunacak ilahileri bile seçtim” dedi.

“SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

İlk teşhisin üzerinden 17 ay ve kemoterapinin işe yaramamasının üzerinden 8 ay geçtikten sonra Blackman hâlâ hayatta ve ailesiyle vakit geçiriyor. Yaşamak için savaşmaya devam edeceğini söyleyen Blackman, “Her gün yatağa gidiyorsunuz ve şunu düşünüyorsunuz: 'Yarın uyanacak mıyım?' Ve sonra her sabah şunu düşünüyorsunuz: 'Bugün öleceğim gün mü olacak? Başlangıçta çok zordu ve dünyayı dışlamaya çalıştım ama zaman geçtikçe sonsuza kadar böyle yaşayamayacağınızı anladım.Sadece bir canın var, bu yüzden savaşmaya devam etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.