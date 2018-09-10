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'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 07:31 | Son Güncelleme

İstanbul'daki yeni havalimanının adının 'Abdülhamit Han' olacağını duyuran ve bu duyumunu 'kesin bilgi' olarak aktaran Sevilay Yılman, Twitter'daki söz konusu paylaşımını daha sonra neden sildiğine dair açıklık getirdi.

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Gazete Sevilay Yılman, geçen cumartesi günü 3. Havalimanı'nın adının Abdülhamit Han olacağına dair aldığı duyumu Twitter'dan paylaşmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Yılman, daha sonra bu tweet'i silmişti. Haberturk.com'daki bugünkü yazısında Yılman, duyumu nereden aldığını ve paylaşımını neden sildiğini açıkladı.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Geçtiğimiz Cumartesi… Off günüm. Yani izin günüm. Bir grup arkadaşımla öğlen buluştuk. Aralarında saygın iş adamlarının da olduğu bu arkadaş grubundan biri, yapımı devam eden 3. Havalimanı ile ilgili isim bombasını patlatıverdi.

“Kesin bilgidir… 3. Havalimanı’nın yeni adı Abdülhamid Han” dedi ve sonra da bu bilgiyi nasıl ve nereden aldığını aktardı.

Kaynağının adını ve ne şekil söylendiğini öğrendikten sonra tabii ben oturduğum yerden ayağa kalktım.

Ortamda bulunan herkes çok şaşırmıştı “Abdülhamit Han” ismi karşısında ama aralarındaki tek gazeteci bendim. Ve dolayısıyla da o an bütün mesleki reflekslerim onlardan farklı bir biçimde uçuşa geçmişti.

Ve nasıl oldu o an, ne oldu bana bilmiyorum… Bir garip oldum. Sanki ben o an yazmaz isem bir başkası yazacakmış ve bana gelen bu bilgi elimde patlayacakmış gibi bir garip, acemi bir muhabir edasına büründü ruhum ve duyduklarımı o an oracıkta tweet attım!

Sonra da dönüp muhabbete devam ettim, hiçbir şey olmamış gibi…

Ama aradan birkaç saat geçtikten sonra, yazdıklarımın dayanak gösterilerek bir Atatürk ve Abdülhamit tartışmasının başladığını öğrenince de tabii eşekler gibi pişman oldum.

Evet, uzun zamandır konuşuluyor, tartışılıyor 3. Havalimanı’nın isminin ne olacağı.

Hatta 24 Haziran öncesi ben bile bu konuda bir yazı yazmıştım. İsmin aynı kalması gerektiğini, yani Atatürk Havalimanı olarak devam etmesi gerektiğini yazmıştım.

Tamam… Çok merak edilen bir konu ve hatta bu konuda yapılan anketler bile oldu. Ve o anketlerde Abdülhamit Han ismi bayağı öndeydi…

Ama işte bu kadar hassas bir dönemde ben kesin bilgi olarak tweet atınca… Hiç arzu etmediğim, istemediğim bir ortam oluştu ve tam da Fatih Altaylı’nın dediği gibi zaten kavga etmek için bekleyen taraflara benim tweet bahane oldu ve olay çok büyüdü.

Samimiyetle söylüyorum… Allah şahit… Hâlâ o an ne oldu bana, neden o tweeti attım inanın kendime bile yapacak açıklama bulamıyorum.

Boşuna dememişler; “İnsan beşer… Kuldur şaşar” diye…

Ha bu arada, sonradan o tweeti sildim ama sildim de ne oldu?

Nihayetinde ok yaydan çıkmıştı.

Yazmam hata, “Millet benim yazdıklarımdan dolayı birbirine girdi” paniğiyle silmem ayrı bir hata…

Hülasa… Bu olay bana okkalı bir ders oldu ama gerçek şu ki şapşallaşma günümdü o gün… 20’lik dişlerim azdı, onların ağrılarından sızılarından mı yoksa gezegenlerden Satürn’ün düz dönmeye başlamasından mı bilmiyorum ama büyük aptallık ve dikkatsizlikti yaptığım.

Sorry…

***

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Anahtar Kelimeler:
3. havalimanı Sevilay Yılman Abdülhamit Han

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