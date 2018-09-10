'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Gazete Sevilay Yılman, geçen cumartesi günü 3. Havalimanı'nın adının Abdülhamit Han olacağına dair aldığı duyumu Twitter'dan paylaşmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Yılman, daha sonra bu tweet'i silmişti. Haberturk.com'daki bugünkü yazısında Yılman, duyumu nereden aldığını ve paylaşımını neden sildiğini açıkladı.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Geçtiğimiz Cumartesi… Off günüm. Yani izin günüm. Bir grup arkadaşımla öğlen buluştuk. Aralarında saygın iş adamlarının da olduğu bu arkadaş grubundan biri, yapımı devam eden 3. Havalimanı ile ilgili isim bombasını patlatıverdi.

“Kesin bilgidir… 3. Havalimanı’nın yeni adı Abdülhamid Han” dedi ve sonra da bu bilgiyi nasıl ve nereden aldığını aktardı.

Kaynağının adını ve ne şekil söylendiğini öğrendikten sonra tabii ben oturduğum yerden ayağa kalktım.

Ortamda bulunan herkes çok şaşırmıştı “Abdülhamit Han” ismi karşısında ama aralarındaki tek gazeteci bendim. Ve dolayısıyla da o an bütün mesleki reflekslerim onlardan farklı bir biçimde uçuşa geçmişti.