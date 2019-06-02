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3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı

İZMİR (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ni iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu.

YSK'nin 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019'da seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

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Belde ilçe Oy yenileme YSK

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