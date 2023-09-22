3 ilçenin kabusu olmuşlardı! 92 sabıka, yüz binlerce lira... Peş peşe şikayetler gelince harekete geçildi

Sultangazi, Arnavutköy ve Sarıyer'de evleri soyulanların şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlıkları yapanların kadın olduğu tespit edildi. Bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin yüzlerini elleriyle kapatarak apartmana girdikleri ardından hırsızlığı gerçekleştirip hızla uzaklaştıkları görüldü.

BİRİNİN 81, DİĞERİNİN 11 SUÇ KAYDI VAR

Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği eski sabıkalı iki kadın hırsızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.U. (26)'nun daha önceden 81 tane, Ö.U. (19)'un ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlıklar;

-29 Ağustos'ta Sultangazi'de M.K.'nin evinden 281 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması,

-3 Eylül'de Arnavutköy'de M.S.'nin evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalınması,

-13 Eylül'de Arnavutköy'de S.Ç.'nin evinden 30 bin değerinde ziynet eşya çalınması,

-15 Eylül'de Sarıyer'de A.K.'nin evinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması (DHA)

