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3 yaşındaki Yamaç'tan acı haber! Havuza düşmüştü

17.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen Yamaç İlhan (3), hastanede yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki Yamaç'tan acı haber! Havuza düşmüştü

Kesikkapı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında oyun oynayan Yamaç İlhan, dengesini kaybederek komşularının binasındaki yüzme havuzuna düştü. Ev hanımı anne Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkarttığı küçük Yamaç, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yamaç, İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Yamaç, bu sabah hayatını kaybetti. Feyzullah-Nebahat İlhan çifti acı haberle yıkılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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