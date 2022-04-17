3 yaşındaki Yamaç'tan acı haber! Havuza düşmüştü

Kesikkapı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında oyun oynayan Yamaç İlhan, dengesini kaybederek komşularının binasındaki yüzme havuzuna düştü. Ev hanımı anne Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkarttığı küçük Yamaç, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yamaç, İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Yamaç, bu sabah hayatını kaybetti. Feyzullah-Nebahat İlhan çifti acı haberle yıkılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





