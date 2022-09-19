3 yeğeniyle evin kapısına geldi ve kurşun yağdırdı! İddialar şoke etti: Eşiyle iş arkadaşının…

Kan donduran cinayet, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesinde yaşandı. Dehşete düşüren olayda bir kişi defalarca silahla ateş edilerek öldürüldü. Olayla alakalı ortaya atılan yasak aşk iddiaları ise şoke etti. İşte iş arkadaşı cinayetinin tüm ayrıntıları...
İddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra eşi Murat Duran’ı arayarak, Nail Demir’in evin kapısında olduğunu söyledi.
Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi. Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı. Katil zanlısını Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. (DHA)
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