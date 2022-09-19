3 yeğeniyle evin kapısına geldi ve kurşun yağdırdı! İddialar şoke etti: Eşiyle iş arkadaşının…

Kan donduran cinayet, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesinde yaşandı. Dehşete düşüren olayda bir kişi defalarca silahla ateş edilerek öldürüldü. Olayla alakalı ortaya atılan yasak aşk iddiaları ise şoke etti. İşte iş arkadaşı cinayetinin tüm ayrıntıları...

İŞ ARKADAŞININ EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra eşi Murat Duran’ı arayarak, Nail Demir’in evin kapısında olduğunu söyledi.

3 YEĞENİYLE BİRLİKTE GELDİ, DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi. Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı. Katil zanlısını Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. (DHA)





