30 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 30 Mart 2022 Çarşamba

30 Mart elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde kesinti yapılacağına dair bilgileri güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Buna göre Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece gibi bazı ilçelerimizde çalışmalar nedeniyle kesinti yapılacak. 30 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 30 Mart 2022 Çarşamba günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

30 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14017319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, G-181, G-184, G-186, G-194, G-520, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-560, G-564, G-584, G-585, G-587, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL sk/ SÜLEYMANİYE mah 725. sk bölgelerinde 30/03/2022 03:00:00 - 30/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873293

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648. sk/ YENİKENT mah 606., 665., 666., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13873271

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 30/03/2022 00:01:00 - 30/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873272

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/03/2022 00:01:00 - 30/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873268

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 30/03/2022 00:01:00 - 30/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14038403

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 30/03/2022 00:00:00 - 30/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038408

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 30/03/2022 03:30:00 - 30/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038413

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965097

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038420

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/03/2022 09:30:00 - 30/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14056352

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk/ ZAFER mah 1.BAHÇECİK, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3 sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873167

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2022-03-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 13866342

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13866351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk/ İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873164

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk/ İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14016316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah DALAMAN, FIRAT, SAKARYA sk bölgelerinde 30/03/2022 00:00:00 - 30/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

30 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



