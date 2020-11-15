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30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı

15.11.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı

Kayseri'de, 30 yıldır kolonya satan Hazım Büyüksimitci (50), koronavirüs salgını ile birlikte 'merdiven altı' diye tabir edilen işletmelerde kolonya üretiminin arttığını belirterek, "Ucuz olduğu için insanlar bunu kullanmaya başladı. Merdiven altı kolonyayı kullanmak sağlık açısından zararlıdır" dedi.

Kayseri'de 30 yıldır ürettiği kolonyaların satışını yapan Hazım Büyüksimitci, koronavirüs salgını ile birlikte talep yoğunluğunun yaşandığı kolonyanın sahtesine karşı tüketicileri uyardı. ‘Merdiven altı’ diye tabir edilen işletmelerde kolonya üretiminin arttığını söyleyen Büyüksimitçi, "Fiyat ucuz olduğu için insanlar bunu kullanmaya başladı. Merdiven altı kolonyayı kullanmak sağlık açısından zararlıdır" dedi.

'İMALATÇININ BİLE AYIRT ETMESİ ZORDUR'

Sosyal medyada birçok ilde sahte kolonya haberlerini duyduklarını ifade eden Büyüksimitci, "Ankara, İstanbul gibi yerlerde sahte kolonya üretimi yapılıp, Anadolu'ya dağıtılıyor. Örnek vermek gerekirse, bizim kolonyalarımız 20-30 lira ise, sahte kolonyalar bizim maliyetimizin 3'te 1'i oranında bir fiyata satılarak, piyasaya sunuluyor. Kolonya tüketicilerimize bu konuya dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Sahte kolonyayı imalatçının bile ayırt etmesi zordur. Bu nedenle tanımadıkları markaları almamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

DHA

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