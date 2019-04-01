HABER

"309 sandıkta 17 bin 410 oy başka partilere yazıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Oy sayım döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor, partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır" - "Bilgilerimize çok güveniyoruz dedik ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse Yüksek Seçim Kurulundan girilen sonuçlar geldikçe bu biraz bizim aleyhimize döndü. Sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla geceli gündüzlü bir şekilde hazırlıklarımıza başladık, çalışmalarımızı yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Oy sayım döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor, partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır." dedi.

Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir seçimi geride bırakmalarına rağmen, sürece ilişkin işlemlerin devam ettiğini dile getiren Yavuz, "Peş peşe açıklamalar yapıldı, diğer partilerden. Biz de birtakım açıklamalar yapıyoruz. Sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklamaları oldu. Ondan sonra da İstanbul İl Başkanımızın açıklamaları geldi. Ben de birtakım hususları sizlere aktarmak adına buradayım. Her birimizin amacı İstanbul'un milli iradenin doğru düzgün tecelli etmesini sağlamaktır. Milletimizin bize emanet ettiği oylara sahip çıkmaktır. Kesinleşen sonuçlara da saygı duymak yine hepimizin görevidir." diye konuştu.

Yavuz, sistemlerine ve bilgilerine güvendiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çünkü bir süredir sonuç alım sistemi üzerinden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bu sonuçları da son derece gerçekçi bir şekilde derleme ve toparlama şeklinde gerçekten önemli bir noktadayız. Bilgilerimize çok güveniyoruz dedik ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse Yüksek Seçim Kurulundan girilen sonuçlar geldikçe bu biraz bizim aleyhimize döndü. Sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla geceli gündüzlü bir şekilde hazırlıklarımıza başladık, çalışmalarımızı yapıyoruz."

Teşkilatlara destek için İstanbul'da çalışmalara katıldıklarını ifade eden Yavuz, bugüne kadar rastlanmayan türde usulsüzlüklere şahit olduklarını söyledi.

Yavuz, İstanbul'da geçersiz oyların yüksekliğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hele AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha da dikkat çekici ama özellikle maddi hatalar ki bunların bir kısmını il başkanımız öğleden önce sizlere aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek ve göreceksiniz ki son derece belgeli bir şekilde birtakım usulsüzlükler söz konusu. Ben de bunların bir tanesine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Mesela, 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı, Yüksek Seçim Kurulu Sandık Sonuç Tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor, sonra ilçe seçim kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her partide de var bunlar. Biz de görüyoruz başka partiler de görüyor. Yeni aynı şekilde partili görevliler almıyor ama bütün partilerin YSK tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım döküm çizelgesi var. Bu çizelgeleri ilçe seçim kurulları sisteme yükledikçe biz ve diğer partiler görüyor. Biz de karşılaştırma yapıyoruz.

Çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırılması. Oy sayım döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor, partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır. Buradan bakıldığında baştan beri ileri sürdüğümüz iddiaların ne derece haklı olduğunu siz de müşahede ediyorsunuz. Bekleyin, yeni ve çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak ne ise o yerini bulsun."

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldiCumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
İzmir'in 2 ilçesinde başkanlar ve meclis üyelerinin çoğu ayrı partidenİzmir'in 2 ilçesinde başkanlar ve meclis üyelerinin çoğu ayrı partiden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

O ilçede kazanan parti değişti

O ilçede kazanan parti değişti

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.