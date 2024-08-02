35 kişi hayatını kaybetmişti! Ezgi Apartmanı davasında tepki çeken yeni bilirkişi raporu!

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesinin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan ve 6 Şubat depremleri sırasında yıkılarak 35 kişinin hayatına mal olan Ezgi Apartmanı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Zemin katta bulunan pastanede kolon kesildiğinin öne sürülmesi sonrası olay hakkında bilirkişi görevlendirilmişti. Bilirkişi, statik projesinde zemin katta 40 santimetre çapındaki yuvarlak kesitli kolonun kesildiğini tespit etti.

OLASI KASTLA DAVA AÇILDI

Raporun ardından pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (52) ve fenni mesul Mehmet Tekin (60) tutuklanırken, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma sonunda Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, müteahhit Yakup Aktaş ve fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOLONUN BİNANIN YIKILMASINDA ETKİSİ YOK"

Pastane işletmecileri ve iç mekan tasarımcısı arasında imzalanan sözleşmenin kolon kesilmesine yönelik olmadığı da belirtilerek, "Pastane olarak kullanılan iş yerlerinde gerçekleştirildiği öne sürülen imalat, tadilat, tahrifatlar ile kesildiği öne sürülen kolon gerçekleştirilen yapısal analizler sonucu; binanın tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı," ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN ‘HUKUK CİNAYETİ’ TEPKİSİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili gelen bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunu hukuk cinayeti olarak yorumlayan avukat Rezan Epözdemir dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mağdur depremzede ailelerin avukatlığını yapan Epözdemir bilirkişi raporuna ilişkin açıklamasında “Ezgi apartmanı dosyası ile ilgili gelen tabiri caizse hukuk cinayeti diye adlandırdığımız bilirkişi raporu. Ezgi apartmanı dosyası emsal bir deprem dosyası. 35 kişi kaybettik ezgi apartmanında” dedi.

Pastane sahipleri hakkında tutuklamaya yönelik esas yakalama kararı bulunduğunu belirten Epözdemir firari olan pastane sahipleri hakkında kırmızı bülten talep ettiklerini söyledi. Epözdemir konu ile ilgili Mynet’e yaptığı açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Kolonu kestiği de tespit edilen pastane sahiplerinin avukatı Ersan Şen ve pastane sahipleri halihazırda firari. Bu rapor firari sanıkları kurtarmaya ve dosyanın üstünü kapatmaya matuf bir rapor.”