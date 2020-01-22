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"36. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün 9-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festivalin başvuruları 13 Mart'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 36. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

Konservatuvar ve dengi okullarla üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının kabul edileceği festivale 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

Festivale katılacak tiyatro toplulukları, başvurular hakkındaki detaylı bilgiye "www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilir.

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