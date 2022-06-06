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3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere, ne kadar verilecek?

06.06.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona karşı milletini ezdirmeyeceğini ifade etmişti. Vatandaşlar 3600 ek gösterge çıktı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı, kimlere, ne kadar verileceği gibi ayrıntılar merak konusu oldu. İşte konuya dair bilgiler....

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere, ne kadar verilecek?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge konusunda beklenen açıklama 5 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi de dahil olmak üzere birçok meslek grubunda yer alan memurları kapsayan düzenlemenin ayrıntıları bu akşam belli olacak. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı, kimlere, ne kadar verileceği gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamada belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında bu hazırlığı ayrıntılarıyla duyuracak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklama dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yapıldı.

3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü yapılak olan Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna detayları ile duyuracak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün '3600 ek gösterge' ile ilgili yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

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emekli maaşı Cumhurbaşkanı Memur Recep Tayyip Erdoğan
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