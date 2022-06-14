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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum!

14.06.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili beklenen açıklama 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve konuya ilişkin son durum vatandaşlar araştırılmaya devam ediliyor. Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili ne açıkladı? İşte detaylar...

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Haziran Pazartesi günü yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağını, ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili ne açıkladı? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük.

Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi, 4 meslek grubunu kapsayacak.

Bu meslek grupları; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireliktir.

3600 ek gösterge düzenlemesi, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile böylelikle memurların ek gösterge cetveli tespit edilmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına pozitif yönde yansıyacak. Öte yandan yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.

3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Memur Recep Tayyip Erdoğan
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