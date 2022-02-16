3600 ek gösterge konusunda bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Bakan Bilgin ilk olarak Mayıs'ta 3600 ek göstergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebileceğini belirtip çalışmaların sürdüğünü vurgulamıştı. Şubat ayının gelmesinin ardından yeni bir açıklamada bulunan Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasının detayları ve 3600 ek gösterge konusunda son durum vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. 3600 ek gösterge ne getirecek? Toplantı ne zaman? Bakan Bilgin 3600 ek gösterge son dakika açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

3600 EK NE GETİRECEK?

3600 ek gösterge konusunda geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. 3600 el gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor.

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğiniifade etti.

BAKAN BİLGİ 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları ile ilgili bugün bakanlıkta açıklamada bulundu.

3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Bilgin, altı ay için yüzde 31 oranında zam yaptıklarını anımsatıp Temmuz ayında düzenlemeler yapacaklarını çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacakları konusunda kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada "Komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır... Bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra sözleşmeli personel için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sosyal kalkan oluşturma amacıyla hareket ediyoruz. Asgari ücretin vergilerden muaf tutulması konusunda devrim gerçekleştirdik, enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 zam yaptık. " ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” ifadelerine yer vermişti.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 3600 ek gösterge üzerine sendikalar ile müzakerelere başlayacak. Söz konusu düzenleme ile memurların maaşları ile emeklilik ikramiyelerinde artış olması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Geçen yılın Ağustos ayında yapılamn toplu sözleşmelerde karar verilen ve Resmi Gazete'ye de yayımlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için ayrıntılar belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Söz konusu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında yapılacak.

Öte yandan 3600 ek gösterge konusunda kamuda bulunan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Sendikaların önerileri ile bütüncül bir çalışma ile hareket ediliyor. Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

