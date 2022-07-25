37 sene sonra o film akıllara geldi! İstanbul'da artan kiralar sonrası çareyi orada buldular

İstanbul, Ankara gibi metropollerdeki kira artış oranları büyük sorunlar yaratıyor. Aynı şekilde İzmir ve Antalya gibi yazlık şehirlerde de kiralar fahiş oranlara çıktı. Ev sahiplerinin yaptığı zamlardan sonra binlerce memur tayin istedi. Ucuz kira nedeniyle Doğu illeri tercih ediliyor.

Endeksa verilerine göre Haziran ayında Muğla'da kiralar %73 oranında arttı. Aynı şekilde Antalya'da %310, İstanbul'da da %168 oranında artan kiralar sonrası memurlar Doğu illerine tayinlerini istemeye başladı.

KIRSALDAN KENTLERE GÖÇ AZALDI

Kira artış oranları tersine göçü hızlandırdı. Çalışmak için büyükşehirlere gelenlerin sayısı da oldukça azaldı.

37 SENE SONRA ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN TERSİ YAŞANIYOR

1985 senesinde çekilen başrollerini Şener Şen, Nilgün Nazlı, Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Züğürt Ağa filmi Türk sinemasının efsane eserleri arasında gösteriliyor. Filmde Şanlıurfa'daki Haraptar köyünün ağasının geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a göç etmesini ve ailesiyle birlikte zor durumda kalıp hiçbir işte dikiş tutturamamasını anlatıyor. Aradan geçen 37 senede durum terse döndü ve büyük şehirde yaşayanlar kırsala doğru göç etmeye başladı.

