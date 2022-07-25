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37 sene sonra o film akıllara geldi! İstanbul'da artan kiralar sonrası çareyi orada buldular

25.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta İstanbul olmak üzere artan kiralık daire fiyatlarından sonra emlak piyasasında büyük problemler yaşanıyor. İstanbul'da kiralık daire fiyatları geçen yıla göre %300 oranında zamlandı. Kiralık daire bulamayan vatandaşlar çareyi terse göçte buldu. Akıllara Türk sinemasının o efsane filmi geldi.

37 sene sonra o film akıllara geldi! İstanbul'da artan kiralar sonrası çareyi orada buldular

İstanbul, Ankara gibi metropollerdeki kira artış oranları büyük sorunlar yaratıyor. Aynı şekilde İzmir ve Antalya gibi yazlık şehirlerde de kiralar fahiş oranlara çıktı. Ev sahiplerinin yaptığı zamlardan sonra binlerce memur tayin istedi. Ucuz kira nedeniyle Doğu illeri tercih ediliyor.

Endeksa verilerine göre Haziran ayında Muğla'da kiralar %73 oranında arttı. Aynı şekilde Antalya'da %310, İstanbul'da da %168 oranında artan kiralar sonrası memurlar Doğu illerine tayinlerini istemeye başladı.

KIRSALDAN KENTLERE GÖÇ AZALDI

Kira artış oranları tersine göçü hızlandırdı. Çalışmak için büyükşehirlere gelenlerin sayısı da oldukça azaldı.

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37 SENE SONRA ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN TERSİ YAŞANIYOR

1985 senesinde çekilen başrollerini Şener Şen, Nilgün Nazlı, Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Züğürt Ağa filmi Türk sinemasının efsane eserleri arasında gösteriliyor. Filmde Şanlıurfa'daki Haraptar köyünün ağasının geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a göç etmesini ve ailesiyle birlikte zor durumda kalıp hiçbir işte dikiş tutturamamasını anlatıyor. Aradan geçen 37 senede durum terse döndü ve büyük şehirde yaşayanlar kırsala doğru göç etmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kira fiyatları züğürt ağa
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