38 yaşında 9 çocuk annesi olan kadın yaşadığı zorlukları anlattı! "Annemi örnek alıyorum"

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki bir kadın 9 çocuğa sahip olduğunu ve 13 çocuğu olan annesinin izinden giderek daha büyük bir aileye kavuşmak için can attığını belirtti. Tracy, katıldığı programda “Sadece dokuz çocukla yetinmiyorum. Artık huysuzum ve annem gibi en az 13 çocuk istiyorum. Beş kızım ve dört oğlum var ama bu yeterli değil!” dedi.

"BÜYÜK AİLELERİ SEVİYORUZ"

Tracy, sıvacı olan 39 yaşındaki partneri Alan Goodwin ve çocukları ile birlikte yaşıyor: Shaznay 18, Chantelle 16, Candice 14, Warren 12, Reece 11, Callum sekiz, Ellie altı, Riley iki ve Kye 14 aylık. Tracy şöyle diyor: “Büyük aileleri seviyoruz ve başka türlüsü olmazdı. Tamamen çılgın ve zekice. Annemle aramızda iki futbol takımı oynayacak kadar çocuğumuz var."

"ÇOCUKLARIM EN İYİ ARKADAŞLAR"

18 yaşındayken bir gece dışarıda tanışan Tracy ve Alan, beş yatak odalı, geniş bahçeli müstakil bir evde yaşıyorlar. Çocuklarının hepsi hala evde yaşıyor ve dört yatak odasını paylaşıyorlar. "İki banyomuz var ve çiftlik evi tarzındaki devasa mutfak masamı seviyorum. Kahvaltı ve akşam yemeği için her zaman bir aile olarak birlikte otururuz. Çocuklarım en iyi arkadaşlar.

AİLESİ NASIL PARA BİRİKTİRECEĞİNİ ÖĞRETTİ

“Geniş bir ailede büyüdüm ve ailem bize nasıl para biriktireceğimizi ve en iyi anlaşmaları nasıl yapacağımızı öğretti. İpoteğimizi böyle karşılayabiliyor, faturaları ödeyebiliyor ve dokuz harika çocuk yetiştirebiliyoruz.”

Tracy, aile hayatının o kadar yoğun olduğunu ve gecede yalnızca beş saat kadar uyuduğunu ve yavrularına bakmak için sabah 5.30'da kalkması gerektiğini söylüyor.

“Küçüklerle biberon, banyo ve yatak rutinim akşam 7.30'da başlıyor” dedi. "Sonraki dördünü yatmaya hazırlıyorum ve sonra gece dört saat gezici kuaför olarak çalışmaya başlıyorum , Alan'ı akşam 9'da çocukları yatırmaya bırakıyorum.

"Takımın yatma saatini etiketliyoruz. Bir çocuğun yatağa gitmemeniz için size sunabileceği her türlü bahaneyi duyduk. 'Uykum yok', 'içkiye ihtiyacım var' ve 'Uyuyamıyorum, seninle gelebilir miyim?' Sonunda kendimi saat 1'de yatağa atıyorum. Çocuklarımızın hepsi iyi uyuduğu için şanslıyız.”

EVDEN ÇIKMADAN SAYIM YAPIYOR

“Her sabah altı çocuğumu iki farklı okula götürmek zorunda kalıyorum. Herkese uyan bir insan taşıyıcımız var. Gürültülü ve kaotik ve ara sıra tartışmalar çıkıyor. Çocuklar sabah 6'da kalkar, kahvaltı ederler ve giyinirler. Sabah 6.45'te ikili okul koşusu için yola çıkıyoruz. Birisi ödevini veya çantasını unutursa, durum daha da kaotik olabilir. Evden çıkmadan önce her zaman bir sayım yaparım. Bir çocuğu kaçırmak istemezsin.

HAFTADA 100 TANE EKMEK YAPIYOR

“İnsanlar okul kapısında minibüsten inen bu kadar çok çocuğu gördüklerinde çok tuhaf bakışlar alıyorum. İnsanlar beni otobüs şoförü sanıyor. Yemek zamanları çılgınca ve telaşlı ama ben buna bayılıyorum. Kek, kurabiye ve elmalı turta dahil her şeyi sıfırdan pişiriyorum. Muhtemelen haftada 100 ekmek yaparım. Bana yılda binlerce pound kazandırıyor” diyor.

YEMEK GİDERLERİNİ ÖNCEDEN BELİRLİYOR

Tracy, Tesco'daki yiyecek alışverişi için haftada 300 sterlin harcıyor . Tüm öğünleri önceden planlıyor, çocukları paketli öğle yemeğiyle okula gönderiyor ve market temel ihtiyaçlarının çoğunu nakit paradan satın alıyor. “20 yılı aşkın bir süredir aynı kasapta çalışıyorum ve her hafta akşam yemeği için sekiz tavuk alıyorum. Bana çok fazla 20 sterlin veriyor” diyor.

Çocuklar güveçleri, ton balıklı makarnaları, haftalık rostoları, dolu ceketli patatesleri ve yazlık turtaları severler. Tracy, daha fazla büyümeleri için havuç, soğan ve bezelye içeren et yemekleri hazırlıyor.

ALIŞVERİŞTE İNDİRİMLİ RAFLARI BİTİRİYOR

Tracy'nin iki çamaşır makinesi ve iki çamaşır kurutma makinesi var ve günde sekiz defaya kadar çamaşır yıkıyor. “Biz de haftada 40 tuvalet kağıdı rulosundan geçiyoruz” diyor. “Alışveriş yaptığımda, indirimli ürünlerin raflarını süpürürüm. Haftalık alışverişi yaptığımızda genellikle hareket halindeyken üç arabam olur.

