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  4. 39 yaşındaki engelli kadının şüpheli ölümü! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

39 yaşındaki engelli kadının şüpheli ölümü! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

12.02.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta 39 yaşındaki zihinsel engelli bir kadının cansız bedeni ikamet ettiği köye 1 kilometre uzaklıktaki bir kuyuda bulundu. Akşam saatlerinde evden ayrılan kadının yakınları ihbarda bulunmuş ve ekipler tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Kadının ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

39 yaşındaki engelli kadının şüpheli ölümü! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Şerife Dönmez (39), akşam saatlerinde evden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Durum üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken olay yerinde ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

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CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Olay yerine giden ekipler, ihbarlar üzerine Dönmez’in ikamet ettiği köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kuyuda Dönmez’in cansız bedeni olduğunu belirledi.

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Dönmez’in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılırken ölüm sebebi için, incelenmek üzere otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. (İHA)

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Uşak
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