4 çocuk annesini eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Şehir değiştirdi ama...

Kan donduran olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A.'nın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı. A.A.'nın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı. (DHA)