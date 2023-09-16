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  4. 4 çocuk annesini eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Şehir değiştirdi ama...

4 çocuk annesini eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Şehir değiştirdi ama...

16.09.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), eşi A.A. (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. A.A. kaçtığı Mardin'de yakalanırken, çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

4 çocuk annesini eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Şehir değiştirdi ama...

Kan donduran olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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MARDİN'DE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A.'nın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı. A.A.'nın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı. (DHA)

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