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4 çocuklu kadın kocasını minibüste sevgilisiyle bastı! Saçından çekip yere düşürdü, kocası sevgilisiyle devam etti

27.12.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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Van'dan gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. 4 çocuk babası bir adam sevgilisiyle minibüste eşine yakalandı. Sinirlenen kadın eşinin sevgilisine tokat atarak saldırdı. Araya minibüsteki vatandaşlar girdi. Talihsiz kadın minibüsten indirilirken kocası sevgilisiyle yoluna devam etti.

4 çocuklu kadın kocasını minibüste sevgilisiyle bastı! Saçından çekip yere düşürdü, kocası sevgilisiyle devam etti

Van'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre, eşini takip eden bir kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi. Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı. Kocasının yanındaki kadına, "Benim 4 tane çocuğum var, sen benim kocamdan ne istiyorsun" diye bağıran kadın saçını tuttuğu kadını uzun süre bırakmadı.

KOCASI, SEVGİLİSİYLE DEVAM ETTİ

Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti.

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Van Minibüs sevgili
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