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  4. 4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Bursa'da 4 gün önce mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Zübeyde Aydoğdu (80), arama-kurtarma ekiplerince tarlada otururken bulundu.

4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

Keles ilçesindeki evinden 3 Kasım günü mantar toplamak için çıkan Zübeyde Aydoğdu geri dönmedi. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları Aydoğdu'nun bulunması için jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlattı. Ekipler, 4 günlük arama- kurtarma çalışmasının sonunda, bu sabah Aydoğdu’yu evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlada otururken buldu.

Üşüdüğü belirlenen Aydoğdu, battaniyeye sarılarak, hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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