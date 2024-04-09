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  4. 4 ilde DEAŞ'lılar yakalandı! Bozdoğan-22 için düğmeye basıldı

4 ilde DEAŞ'lılar yakalandı! Bozdoğan-22 için düğmeye basıldı

09.04.2024 09:11
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4 ilde Bozdoğan-22 operasyonları gerçekleşti, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 14 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı.

4 ilde DEAŞ'lılar yakalandı! Bozdoğan-22 için düğmeye basıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-22" operasyonları gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2, Samsun'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek️." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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