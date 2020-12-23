4. Sanayi Devrimi : Endüstri 4.0 nedir?

yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sanayi devrimi ile beraber dünyada teknoloji açısından pek çok gelişme yaşanmıştır. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde yeni makineler üretilmiş ve insan hayatı büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Aynı süreçte teknoloji de değişime ve gelişime uğrayarak yaşamın her alanına yayılmış ve günümüzde “4. sanayi devrimi” olarak adlandırılan “endüstri 4.0” kavramı ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Endüstri 4.0 veya diğer adıyla 4. sanayi devrimini tanımlamadan önce, endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkmasına neden olan diğer etkenlerden bahsedilmelidir. Sanayi 1.0 yani ilk sanayi devrimi, su ve buhar gücünün kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İkinci sanayi devriminde ise öncekinden farklı olarak elektrik teknolojisi kullanılarak, su ve buhar gücüne göre daha fazla verim elde edilmiştir. Üçüncü sanayi devriminde teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla beraber dijitalleşme de artmış, bu sayede bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlar hayatımıza girmiştir. Peki, günümüzde adını sıklıkla duyduğumuz 4. sanayi devrimi nedir? Sanayi 4.0 ismi ilk olarak Almanya’daki Hannover Fuarı’nda duyulmuştur. Endüstri 4.0’ı tanımlamak için üç oluşumdan söz etmek gerekir. Bunlar; Nesnelerin İnterneti (IoT), Hizmetlerin İnterneti ve Siber-Fiziksel Sistemler’dir. Bu üç oluşumu kısaca özetleyelim... Endüstri 4.0’ın Temelindeki Oluşumlar Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? : Açık yazılımı “Internet of Things” olan Nesnelerin İnterneti, kullanılan tüm cihazların internete bağlanmasını sağlayarak diğer cihazlarla etkileşim halinde olmasını sağlar. Bu tür cihazlar insanlarla da iletişime geçip onlara bilgi verebilir. Akıllı priz, akıllı kilit gibi teknolojiler Nesnelerin İnterneti’ne örnek olarak gösterilebilir.

Hizmetlerin İnterneti: Nesnelerin İnterneti kavramının artmasıyla beraber hizmet ihtiyacı da artış gösterir. Bu süreç “Hizmetlerin İnterneti” oluşumunun doğmasına neden olur. Hizmetlerin İnterneti denilen oluşum; Nesnelerin İnterneti alanında hizmet sağlayanlar ve hizmet alanlar dışında, ona bağlı olan altyapıyı ve hizmetleri içerir. Siber- Fiziksel Sistemler: Kısaca söylemek gerekirse bu sistemler, fiziksel dünyayı sensörler yardımıyla sanal dünyaya bağlar. Yani fiziksel dünya ile sanal dünya arasında bir nevi köprü görevi oluşturur. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Arasındaki İlişki Endüstri 4.0 denildiğinde teknolojik anlamda birden fazla yenilik akla gelir. Bunlardan birisi de dijital dönüşüm kavramıdır. Peki, dijital dönüşüm kavramı nedir? Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm arasında nasıl bir ilişki vardır? Gelin, bu ilişkiyi birlikte irdeleyelim... Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital teknolojilerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimlere dijital dönüşüm adı verilir. Bu tanım tam olarak ne anlama gelir? Örneklerle açıklamak gerekirse, günümüzde kullanılan e-ticaret, online kurs veren siteler veya bunlar gibi diğer pek çok uygulama da dijital dönüşümün birer parçasıdır. Bu gibi uygulamaların ortaya çıkmasıyla beraber firmalar arasındaki rekabet de artmıştır.