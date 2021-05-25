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  4. 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

25.05.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." denildi.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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