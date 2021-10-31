4 terörist teslim oldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLI: 4 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla Türkiye’ye teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 171’e yükseldi. (İHA)



