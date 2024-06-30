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  4. 4'üncü kez DGS'ye giren 82 yaşındaki Yaşar dede: "Mezara kadar okumak istiyorum"

4'üncü kez DGS'ye giren 82 yaşındaki Yaşar dede: "Mezara kadar okumak istiyorum"

30.06.2024 11:44
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Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için 3 yıldır Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ancak kazanamamasına rağmen pes etmeyen 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 4. defa sınava girdi. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayaliyle mezara kadar okumak isteyen bastonlu Yaşar dede, “Bu sınava 4. girişim. İnşallah bu sefer kazanacağım. Çok çalıştım” dedi.

4'üncü kez DGS'ye giren 82 yaşındaki Yaşar dede: "Mezara kadar okumak istiyorum"

Öğrencisi olmak istediği Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını evinden gözleyen evli, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Yaşar Aktaş internetten derslerine çalıştı.

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Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel ders almaya para ayıramayan Aktaş, Amasya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslara katıldı. Ardından Amasya Üniversitesi'nde kütüphanenin özel bölümünde torunu yaşındaki matematik öğretmenliği okuyan üniversitelilerden de ders aldı.

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“İNŞALLAH BU SEFER KAZANACAĞIM”

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki sınav salonunun girişine ilk gelenler arasında olan Aktaş, “Bu sınava 4. girişim. İnşallah bu sefer kazanacağım. Çok çalıştım” dedi.

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"MEZARA KADAR OKUYACAĞIM"

İlkokul diplomasına mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine ulaşamayan ve 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve 2 yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren emekli elektrik teknisyeni Aktaş, “Okumak çok güzel bir şey. Ölünceye, mezara kadar okuyacağım” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
DGS Amasya
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