4 yıl boyunca kaydetmiş! Sır olay: Balıkesir'de hastane tuvaletine gizli kamera düzeneği yerleştiren kişi ölü bulundu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan gizli kamera skandalı zanlısı T.Ö. (52), Bandırma'nın Sunullah Mahallesi’ndeki ikametinde ölü olarak bulundu. T.Ö.'nin evinin kapısını açmadığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. T.Ö.'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın ölümünde kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 YIL BOYUNCA KAYDETMİŞ

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurduğu ortaya çıkan T.Ö. gözaltına alınmış ve sorgusunda 4 yıl boyunca bu şekilde görüntü kaydettiğini itiraf etmişti. T.Ö. tutuksuz olarak yargılanıyordu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





