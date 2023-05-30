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‘40 il başkanı destekliyor’ iddiası kulisleri karıştırdı! CHP’de gündem Ekrem İmamoğlu ve Kurultay…

30.05.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesi ile birlikte alınan yenilgi CHP’de kurultay tartışmasını da beraberinde getirdi. CHP’de genel başkanlık koltuğu için Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği öğrenilirken 40 kadar il başkanının da destek verdiği iddia edildi. İşte cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasının ardından CHP’de yaşananlara ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri…

‘40 il başkanı destekliyor’ iddiası kulisleri karıştırdı! CHP’de gündem Ekrem İmamoğlu ve Kurultay…

‘Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?’ tartışmaları sürerken CHP'de de seçimde alınan yenilgi sonrasında, kurultay tartışması başladı. CHP Genel Merkezi, olağan kurultayı seçim gerekçesiyle bir yıl ertelemişti. Genel merkez, kurultayı gelecek yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimler sonrasına bırakmayı hedefliyor.

Seçim sonuçları CHP'yi de ikiye böldü. Partinin bir bölümü kurultay ve genel başkan ile yönetimin değişimini isterken, diğer bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun süreci başarıyla yönettiği, ancak yönetimde yer alan bazı isimlerin istifa etmesi gerektiği görüşünde… Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcılarından oluşan MYK'da yenilenmeye giderek kurultay taleplerini yumuşatabileceği belirtiliyor. Ancak PM toplanmadan bu yönde bir adım atması beklenmiyor.

GENEL BAŞKAN İMAMOĞLU MU OLACAK? ‘İL BAŞKANLARI DESTEKLİYOR’ İDDİASI

CHP'de kurultay 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ancak parti, seçim nedeniyle kurultayını bir yıl erteledi. Yasal olarak 2023 yılı içinde kurultay takviminin başlaması gerekiyor. Genel merkez tarihi Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasına bırakmak istiyor. Olağanüstü kurultay beklentisinde olanların da delegenin desteğini alması gerekiyor. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; Milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği belirtiliyor.

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İMAMOĞLU İLK AÇIKLAMASINDA ‘DEĞİŞİM’ DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki tek potansiyel rakip “Oğlum” diyerek bahsettiği İmamoğlu olarak belirtiliyor. İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Değişim” vurgusu yapması dikkat çekti. Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşısına çıkan siyasi yasak ile ilgili dava dosyası Yargıtay'a bekliyor. Cezanın onanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir.


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Ekrem İmamoğlu CHP kurultay

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