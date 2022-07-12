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  4. 40 metreden denize atladı, suda baygınlık geçirdi! Panik anları kamerada

40 metreden denize atladı, suda baygınlık geçirdi! Panik anları kamerada

12.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde adrenalin tutkunu gençlerin 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayışlar korkutuyor. Falezlerin ucundan kendini boşluğa bırakan bir genç suya düştükten sonra bir süre hareketsiz kalınca paniğe sebep oldu, 10 saniye sonra kendine gelen genç yüzerek kıyıya çıktı. Yine aynı noktadan denize atlayan bir başka genç ise "Atladıktan sonra istemsiz ayaklarım açıldı. Sudan çıkınca ilk başta bir nefes alamadım" dedi.

Kurban Bayramı’nın 4. gününde turizm kenti Antalya’da sahillerde yoğunluk oluşmaya devam etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin varyant bölgesindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezler ise macera arayan gençlerin adresi oldu. Adrenalin tutkunu küçük çocuklar 5 metre yüksekliğinde kaya üzerinden atlayış yaptı. İki genç ise denize dik inen falezlerin en uç noktasından tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı. Ayaklarının üzerine atlayan iki genç, bir süre su altında kaldıktan sonra yüzeye çıktı. Başarılı atlayışın ardından iki gence aşağıdaki çocuklar alkışlarla destek oldu. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atladı.

"NEFES ALAMADIM"

Atlayışı gerçekleştiren gençlerden 21 yaşındaki Bekir Boztepe,” İlk çıktığımda aşağı baktım, o an korktum. 50 metre yüksekliği var gibiydi. Ama aşağıdan gençler bağırınca gaza geldim ‘atlamazsan adam değilsin’ dediler. Yapacak bir şey yoktu, besmele çekip atladım. Atladığımda ilk başta bir şey olmadı. Benden önce birisi atladı, ayaklarımı düz tutmamı söyledi. Atladıktan sonra istemsiz ayaklarım açıldı. Sudan çıkınca ilk başta bir nefes alamadım. Çok uzun sürmedi ama. Buradan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuklar atlamasın, sakın gaza gelmeyin” dedi.

SUDA HAREKETSİZ KALDI, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Gençlerin tehlikeli atlayışları kameralara yansıdı. Görüntülerde falezlerin ucundaki gençlerin atlamaları için aşağıdaki gençlerin ondan geriye saydığı görüldü. Öte yandan atlayış yapan gençlerden birinin suya düştükten sonra kısa süreli hareketsiz kalması paniğe neden oldu. Görüntüyü çeken vatandaşlar yaşadığı panik ve endişe anları kameralara yansıdı. Genç ise bir süre sonra kendine gelerek yüzmeye devam etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya konyaaltı sahili
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