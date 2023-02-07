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  4. 40 saatin sonunda gelen mucize! Tekbirlerle kurtarılan kardeşler enkazdan kepçeyle indirildi

40 saatin sonunda gelen mucize! Tekbirlerle kurtarılan kardeşler enkazdan kepçeyle indirildi

07.02.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem büyük felakete yol açtı. Acı bilanço artmaya devam ederken, enkazlardan kurtarma haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak depremde enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan kardeşler, enkazdan kepçe yardımıyla indirildi.

40 saatin sonunda gelen mucize! Tekbirlerle kurtarılan kardeşler enkazdan kepçeyle indirildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Zamanla yarışan ekipler canla başla akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde depremde Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilada Apartmanı da yıkıldı.

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EKİPLER VE YAKINLARI BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Enkaza dönen apartmanda bulunan Şule ve Yusuf Tuzcu kardeşler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 40 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı. Tekbirler eşliğinde çıkarılan kardeşler, kepçe yardımıyla enkazdan indirildi. Kardeşlerin kurtarılmasıyla ekipler ve yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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