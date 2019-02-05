"41 ilacın arz sıkıntısı sona erecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının son bulacağını bildirdi.

Bakan Koca, yazılı açıklamasında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin tebliğ gereği bu yıl da Şubat ayında gerçekleştirileceğini belirtti.

Yapılan incelemelerde piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğunun görüldüğüne işaret eden Koca, "Ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırmış ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır." ifadesini kullandı.

- "81 ilde 900 personel ile ilaç denetimi"

Koca, son bir haftada 81 ilde 900 personel ile üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesildiğini aktararak, idari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemin devreye alındığını, kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastaları mağdur etmesine verilmeyeceğini ve bu konuda gerekenin yapılacağını vurguladı.