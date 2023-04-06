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41 yaşındaki adamın şoke eden ölümü! Evine 200 metre kala...

06.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşanan kahreden olayda, aracıyla seyir halindeyken evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yapan 41 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

41 yaşındaki adamın şoke eden ölümü! Evine 200 metre kala...

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu karayolu üzerinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mollayakupoğlu (41), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücü önce refüje, daha sonra da kaldırıma çarparak yoldan çıktı.

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DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILMAK İSTENDİ AMA...

Evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yapan Fatih Mollayakupoğlu'na kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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Duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılmak istenen 2 çocuk babası Mollayakupoğlu, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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