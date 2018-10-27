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42. kattan atladı, AVM'ye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Konya'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.

TAVAN KIRILDI

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgil soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya intihar

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