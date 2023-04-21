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43 ilin geçiş güzergahı! "Kilit kavşak"ta bayramın ilk gününde de manzara değişmedi

21.04.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı trafik kontrol noktalarında, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

43 ilin geçiş güzergahı! "Kilit kavşak"ta bayramın ilk gününde de manzara değişmedi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde de kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

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D-200 KARAYOLU'NUN BAZI BÖLGELERİNDE ARAÇLAR TAMPON TAMPONA İLERLEDİ

Akıcı şekilde araç trafiğinin ilerlediği Ankara-Samsun D-200 Karayolu'nun bazı bölgelerinde araçlar tampon tampona ilerledi. Kırıkkale-Kayseri D-765 Karayolu'nda ise trafiğin normal olarak seyrettiği görüldü.

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İçişleri Bakanlığının "trafik tedbirleri genelgesi" çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kontrol noktalarında denetimlerini sürüyor. Kolluk kuvvetleri, seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini ve evrakının kontrollerini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri de denetimlerde görev aldı. Denetimlere katılan Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayıp çocuklara da oyuncak hediye etti. Kurnaz, trafik kontrol noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerinin de bayramını tebrik etti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bayram hediyesi olarak yolculara okuma kitabı verdi.

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"ŞU AN İÇİN İLİMİZDE BAYRAM SAKİN BİR ŞEKİLDE GEÇİYOR, CİDDİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Bayram dolayısıyla tedbirlerin alındığını ifade eden Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, "İl genelinde Ramazan Bayramı'mızın başlangıcından itibaren kolluk kuvvetlerimiz ile beraber tüm bayram hazırlık ve tedbirlerimizi tamamladık. Bugün de yol trafik kontrollerini yaptık. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden canla başla bayramın kazasız belasız geçmesi için çalışıyorlar. Bugün biz de görevli olan kolluk kuvvetlerimize ziyarette bulunup onların bayramlarını kutladık. Şu an için ilimizde bayram sakin bir şekilde geçiyor. Ciddi bir problemimiz yok. Sorunsuz bir bayram geçirmek için tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Herkese neşeli bayramlar diliyorum" dedi.

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Trafik denetimlerde Vali Vekili Kurnaz'a, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. (İHA)

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