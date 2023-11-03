44 ilde eş zamanlı operasyon: 176 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

Uyuşturucu tacirleriyle mücadele devam ediyor. Son olarak 44 ili kapsayan operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi ve çok sayıda kişi yakalandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda görüntülere ve detaylara yer veren Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi!" açıklamasında bulundu. Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti:

İSTANBUL'DA 809 KİLOGRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

"Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde; 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonları düzenlenmiştir.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kilogram metamfetamin, 223 kilogram skunk, 11 kilogram kokain, 15 kilogram esrar, 5 kilogram bonzai, 0,5 kilogram eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."







