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45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları! Tüm dünya onları konuşuyor...

15.01.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel ve başarılı şarkıcı Shakira, kariyerinin ilk günlerinden itibaren güçlü sesi ve kıvrak dansları ile tüm dünyayı etkisi altına aldı. Futbolcu Gerard Piqué ile olan ilişkisiyle doğru aşkı arayan kadınların ilhamı olan Shakira, son zamanlarda aldatılma hikayesiyle tüm kadınların desteğini görüyor. Aldatılmanın güzellikle alakalı olmadığını kanıtlayan Shakira'nın yaşına ve yaşadıklarına rağmen gencecik görünümü merak ediliyor. İşte Shakira'nın gençlik sırları...

45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları! Tüm dünya onları konuşuyor...

45 yaşındaki Kolombiyalı iki çocuk annesi şarkıcı Shakira, başarıları, güzelliği ve özel hayatıyla son günlerde oldukça konuşuluyor. Yeni çıkardığı şarkısında eski eşi Gerard Piqué'ye gönderme yapan Shakira tüm dünyada gündem oldu. Kadınlar Shakira'nın arkasında olduğunu belirtirken aldatıldığı kadının Shakira'ya olan benzerliği dikkat çekti.

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45 yaşında olmasına rağmen kariyerinin başındaki görünümünden çok daha genç görünen Shakira'nın sağlıklı cildi, saçları ve fiziğinin sırları merak ediliyor. Shakira genç görünmesini sağlayan güzellik sırlarını paylaştı.

SHAKIRA'NIN GÜZELLİK SIRLARI

GÜNEŞ KREMİNİ AKSATMIYOR

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Shakira bir röportajda makyaj ve cilt bakımı rutini sorulduğunda "Güneş kremi sürün ve gülümseyin!" dedi. " Bulabildiğim en yüksek koruma faktörlü güneş kremini kullanıyorum. Cildimin güneşten zarar görmesini her zaman önlerim." Yüzünüz, kulaklarınız ve elleriniz gibi açıkta kalan cildinize her gün güneş koruyucu sürerek UV hasarı önlenebilir.

MİNİMAL MAKYAJ

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Shakira, ister bir ödül şovu ister bir akşam yemeği gezisi olsun, minimal makyaj görünümünü benimsiyor. Makyaja ara vermek, sivilceleri azaltmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yüzünüze daha fazla oksijen iletilecek ve cildinizin elastin ve kollajeni onarmasına ve yeniden üretmesine izin verilecektir.

BOL NEMLENDİRİCİ KULLANIYOR

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"Cildimi beslemek için makyaj yapmadan önce bol miktarda nemlendiriciyle birlikte C vitamini serumu da kullanıyorum ." Şarkıcının yemin ettiği bir diğer cilt bakım ürünü de nemlendiricidir. Cildinizi her gün nemlendirerek aşırı kuru veya yağlı olma olasılığını azaltabilirsiniz.

C VE E VİTAMİNİ SERUMLARI CİLT BAKIMININ OLMAZSA OLMAZI

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C vitamini serumları ve E vitamini kapsülleri ile cildine inanılmaz özen gösteriyor. E Vitamini, iltihaplanmayı azaltan, cilt hasarını önleyen, cildin doğal sağlığını geri kazandıran ve tonu eşitleyen güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda cilt için doğal bir besleyici maddedir ve hiperpigmentasyonu kontrol etmenize yardımcı olur. Cildinizi aydınlatmanın yanı sıra, C vitamini onu güneşin zararlarından ve zararlı serbest radikallerden koruyabilir.

UYUMADAN ÖNCE TEMİZLİK FIRÇASI KULLANIYOR

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Shakira, uyumadan önce kirden kurtulmak için temizleme fırçası kullanıyor. Bir yüz temizleme fırçasının sürekli hareket eden bir kıl başlığı vardır. Sabit basınç özellikleri, yüz temizliğini bazen gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde yaptığımız uykulu silme işleminden daha etkili hale getirir. Fırçalar gözeneklerin derinliklerine kadar temizler, böylece çok fazla ekstraksiyon almanıza gerek kalmaz

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