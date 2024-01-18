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48 saate kaç oyun sığar: Gözler StartGate Global Game Jam24’te!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 16:14 | Son Güncelleme:
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Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, açılışının üzerinden henüz 7 ay geçmişken küresel platformda önemli bir başarıya imza atıyor. StartGate, dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Game Jam’in bu yıl Türkiye’deki 12 mekânından biri olacak. 26-28 Ocak tarihleri arasında cesur oyun geliştiricilerin ve dijital hayalperestlerin ağırlanacağı StartGate Global Game Jam’24 için son başvuru tarihi 23 Ocak.

48 saate kaç oyun sığar: Gözler StartGate Global Game Jam24’te!

Dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Gam Jam (GGJ) bu yıl 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Aynı anda dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen Global Game Jam, her kesimden katılımcıyı oyun aracılığıyla bir araya getiriyor, yaratıcılığı teşvik ediyor. Katılımcıları yeni teknolojileri keşfetmeye, oyun geliştirmede yeni roller üstlenmeye ve 48 saat içinde bir oyun tasarlamaya davet eden Global Game Jam’24, 94 ülkede 686 mekânda gerçekleşecek.

Bu global maceraya 12 mekân ile ev sahipliği yapan Türkiye’nin İstanbul merkezlerinden biri olan Avrupa ve Ortadoğu’nun En Büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, 26-28 Ocak tarihleri arasında cesur oyun geliştiricileri ve dijital hayalperestleri ağırlayacak.

18 yaş üzeri tüm katılımcılara açık olan StartGate GGJ ’24, fikirlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü, rekabetin değil, iş birliğinin teşvik edildiği bir ortam vadediyor. Oyun geliştirmenin keyfini ve fikirlerin hayata geçtiğini görmenin heyecanını yaşama fırsatı sunan StartGate GGJ’24 katılımcıların kalıcı bağlar oluşturabileceği bir topluluğun parçası olmasına olanak tanıyor.

80 kişilik bir kontenjana sahip olan StartGate GGJ ’24 için son başvuru tarihi 23 Ocak 2024.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin “StartGate Global Game Jam’24” https://startgate.com/ggj24 üzerinden ilgili formu doldurması yeterli.

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