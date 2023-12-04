5,1'lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! İşte depreme karşı telefonlarda olması gereken uygulamalar

AFAD verilerine göre, saat 10.42'de merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'de hissedildi. Yaşanan sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem sonrası açıklamalar peş peşe yapılırken, depreme karşı alınabilecek önlemler de bir kez daha gündeme geldi.

Mobil cihazlarımız artık hayatımızın bir parçası, bu yüzden doğru mobil uygulamaları edinmek, bu uygulamaları indirmek depreme karşı alınabilecek önlemlerden biri olarak gösteriliyor. Peki bu uygulamalar hangileri?

İŞTE DEPREME KARŞI TELEFONLARDA OLMASI GEREKEN UYGULAMALAR!

AFAD Acil

eAFAD

Güvendeyim

Düdüğüm

112 Acil Yardım Butonu

Bridgefy

Life360

LastQuake

Deprem Ağı

Earthquake





