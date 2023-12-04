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  4. 5,1'lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! İşte depreme karşı telefonlarda olması gereken uygulamalar

5,1'lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! İşte depreme karşı telefonlarda olması gereken uygulamalar

04.12.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan ve İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hissettirdi. Tedirginlik yaratan deprem sonrası, depreme karşı alınabilecek önlemler bir kez daha gündeme geldi. Bu önlemlerden biri de doğru mobil uygulamalar indirmek. İşte depreme karşı telefonlarda olması gereken uygulamalar!

5,1'lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! İşte depreme karşı telefonlarda olması gereken uygulamalar

AFAD verilerine göre, saat 10.42'de merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'de hissedildi. Yaşanan sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem sonrası açıklamalar peş peşe yapılırken, depreme karşı alınabilecek önlemler de bir kez daha gündeme geldi.

Mobil cihazlarımız artık hayatımızın bir parçası, bu yüzden doğru mobil uygulamaları edinmek, bu uygulamaları indirmek depreme karşı alınabilecek önlemlerden biri olarak gösteriliyor. Peki bu uygulamalar hangileri?

İŞTE DEPREME KARŞI TELEFONLARDA OLMASI GEREKEN UYGULAMALAR!

  • AFAD Acil
  • eAFAD
  • Güvendeyim
  • Düdüğüm
  • 112 Acil Yardım Butonu
  • Bridgefy
  • Life360
  • LastQuake
  • Deprem Ağı
  • Earthquake
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deprem
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